Flugzeug landet beinahe im Meer

Ein Flugzeug mit 42 Menschen an Bord ist im US-Bundesstaat Alaska bei der Landung verunglückt und beinahe ins Meer gerollt. Zwei Passagiere wurden bei dem Unfall am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Stadt Unalaska auf einer Insel an der Beringsee schwer verletzt.

Zehn weitere wurden ärztlich behandelt, wie die Fluglinie PenAir örtlichen Medien in der Nacht mitteilte. PenAir führte den Linienflug 3296 im Auftrag der Fluggesellschaft Alaska Airlines durch.

War Rückenwind schuld?

Die Maschine, die aus dem rund 1300 Kilometer entfernten Anchorage kam, setzte demnach beim zweiten Landeversuch auf und rollte dann über das Ende der Piste hinaus. Bilder zeigten das Flugzeug am Abend über einer Küstenböschung hängend, die Nase fast im Wasser.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Örtliche Medien zitierten Augenzeugen, denen zufolge das Flugzeug starken Rückenwind hatte. Die zuständigen Behörden kündigten Ermittlungen zur Unfallursache an.

Unter den 39 Fluggästen war auch das Schwimmteam einer Schule vom Festland Alaskas. Die Schüler und ihre Begleiter blieben den Angaben zufolge unverletzt.

(vro/sda)