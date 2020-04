Spektakuläre Notlandung mitten im Verkehr

Autofahrer wurden am Donnerstag ausserhalb der kanadischen Stadt Quebec Zeugen einer spektakulären Notlandung. Der Pilot einer Piper Cherokee landete sein Kleinflugzeug inmitten des befahrenen Highways etwa 20 Kilometer ausserhalb der Stadt. Ein Video der Szene geht jetzt um die Welt.

Kurz danach erklärte der Pilot bei Radio-Canada, was geschehen war: «Ich beschloss, einen kleinen Spaziergang zu machen, um für eine Weile herauszukommen». Aber sobald er in der Luft war, fing sein Motor an Probleme zu haben. «Es machte seltsame Geräusche, und ich verlor im Laufe der Fahrt an Kraft», erzählte er. Und weiter: «Ich dachte, meine Chancen zum Flughafen zu kommen, liegen unter 50 Prozent».

In Absprache mit dem örtlichen Kontrollturm beschloss er dann, sein Flugzeug so bald wie möglich direkt auf der Autobahn unter ihm zu landen. «Abgesehen von der Tatsache, dass es Autos gibt, ist eine Autobahn eine sehr schöne Landebahn», sagte er.

(bd)