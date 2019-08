Glühende Flugzeugteile prasseln auf Stadt nieder

Beschädigte Dächer und zerstörte Autos – aber zum Glück keine Verletzten. Auf die italienische Insel Isola Sacra in Fiumicino prasselte am Samstag ein glühender Metallhagel nieder. Der Grund: eine kurz zuvor gestartete Boeing 787 der Norwegian Airlines.

Wie der «Corriere della sera» schreibt, musste das Flugzeug mit 298 Passagieren aufgrund eines technischen Defektes wieder umkehren. Die Maschine war erst kurz zuvor von Rom nach Los Angeles gestartet. Das Flugzeug verlor Fragmente von etwa 5 bis 10 Zentimetern, die durch das Falltempo zu glühen begannen.

Bürgermeister fordert Änderung

Die nationale Agentur für Flugsicherheit hat nach dem Vorfall eine Untersuchung eingeleitet. Ein Ermittler wurde auch nach Fiumicino geschickt, um die am Boden verursachten Schäden zu untersuchen.

Bits from the left engine of a 787-8 Dreamliner (LN-LND) Norwegian which took of from Rome for LAX fell in the Isola Sacra region of Fiumicino. The 787 (298 pax) returned to FCO, landed safely. No injuries on the ground, but a few cars damaged. https://t.co/6Cq3eULgs1 @JacdecNew pic.twitter.com/IZEz5lhE8A