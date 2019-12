Französische Polizei rüttelt mit Unfall-Video auf

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Gefahr besonders gross, dass alkoholisierte Autofahrer auf den Strassen unterwegs sind. Um auf das Unfallrisiko aufmerksam zu machen, hat die Polizei der Vogesen im Osten Frankreichs ein Video aus schweren Verkehrsunfällen veröffentlicht.

Unterlegt ist das Video mit dem Song «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey. Er endet mit dem Appell der Polizei: «Das Einzige, was wir für 2020 wollen, ist Sie – am Leben.» Auf Facebook wird die Polizei für den Clip mehrheitlich gelobt.

Laut aktuellen Studien trinken fast 90 Prozent der Franzosen an den Festtagen Alkohol. Aber nur die Hälfte schaut, dass sie nicht selbst heimfahren muss.

(20 Minuten)