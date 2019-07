Frau (19) wird von Teenagern vergewaltigt

Eine 19-Jährige wurde während ihrer Ferien im bekannten Partyort Ayia Napa auf Zypern das Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Wie die «Times of Israel» schreibt, wurde die Britin von mehreren Männern missbraucht.

Die Frau erstattete am Mittwoch eine Anzeige gegen eine Gruppe von Teenagern. Die Polizei verhaftete am frühen Morgen zwölf Israelis im Alter zwischen 16 und 17 Jahren. Das israelische Aussenministerium bestätigte die Verhaftung der Gruppe.

Partydestination für junge Briten, Schweizer und Skandinavier

Zurzeit laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Britin befindet sich in ärztlicher Behandlung. Noch ist unklar, wie viele der Verhafteten an der Tat beteiligt waren. Die Teenager werden am Donnerstag dem Richter vorgeführt.

Ayia Napa gilt als Partydestination. Im Zentrum des kleinen Ortes befinden sich diverse Bars und Clubs. Besonders beliebt ist der Ferienort bei Briten, Schweizern und Skandinaviern.

Auch in Spanien, genauer gesagt auf Mallorca, kam es in diesem Jahr bereits zu einer Gruppenvergewaltigung. Eine 18-jährige Deutsche lernte in ihren Ferien im Juli vier Männer beim Feiern kennen. Anschliessend soll sie zwar freiwillig mit den Landsleuten ins Hotel in Cala Rajada gegangen sein, dort habe man sie aber zu Sex gegen ihren Willen gezwungen. Die Männer wurden am Flughafen verhaftet. Um nicht aufzufallen, waren sie getrennt angereist. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft.

