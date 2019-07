Frau drohen 20 Jahre Haft – weil sie Glace ableckte

Der eklige Vorfall ereignete sich in einer Walmart-Filiale in Lufkin, Texas, wie der britische «Mirror» berichtet: Eine junge Frau wird von ihrem Begleiter dazu aufgefordert, eine Familienpackung Blue Bell Ice Cream zu öffnen und die Glace abzuschlecken. Sie folgt der Anweisung und stellt die Glace lachend zurück in den Kühler. Ihr Begleiter hält alles auf Kamera fest.

Bevölkerung fordert strafrechtliche Konsequenzen

Das Video kursiert seit vergangenem Samstag auf Twitter und sorgt für einen Aufschrei. Ein User schreibt: «Ich bin richtig angeekelt. Das sollte eine Strafanzeige geben.» Viele pflichten ihm bei. Andere fühlen sich bestätigt: «Genau deswegen kontrolliere ich immer, ob die Verpackung richtig verschlossen ist, bevor ich Glace kaufe. Keine Verpackung, kein Einkauf.»

Polizei sucht nach der jungen Frau im Video

Die Internet-Gemeinschaft steht mit ihrer Forderung nach strafrechtlicher Verfolgung nicht allein da. Inzwischen habe die zuständige Polizeibehörde die Ermittlungen aufgenommen und stehe in Kontakt mit der nationalen Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA).

Laut einer Polizeimitteilung arbeiten die Ermittler derzeit daran, die Identität der Tatverdächtigen festzustellen. Danach könne ein Haftbefehl wegen Manipulation an einem Konsumprodukt gegen sie erlassen werden. Theoretisch könnten ihr 20 Jahre Haft und eine Busse in Höhe von 10'000 US-Dollar drohen.

Die Ermittlungen konzentrieren sich gemäss Polizei ebenfalls auf den Mann hinter der Kamera. Er sei auf den Fotos der Überwachungskameras zu sehen, da beide den Laden zusammen betreten hätten.



(mm)