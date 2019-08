Mann sticht auf Frauen ein und schreit «Allahu Akbar»

Ein Mann hat in Sydney eine Frau mit dem Messer angegriffen und getötet. Eine Weitere wurde verletzt in einem Hotel gefunden. Anschliessend verfolgte der Täter weitere Passanten. Die Polizei bestätigte den Fund einer Leiche.

Mit Hilfe von Stühlen und Kisten konnte der Täter überwältigt und festgehalten werden. Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie der «Herald» schreibt, hatte der 21-jährige Angreifer, Mert Ney, mentale Probleme.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp