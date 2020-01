Frau steckte 3 Tage in Altkleider-Container fest

Die Polizei von Paterson, einem Vorort nordwestlich von New York, wurde am Montagmorgen von einem Passanten alarmiert, der behauptete, Schreie aus dem Innern eines Altkleider-Containers vernommen zu haben. Als die Beamten den Container öffneten, entdeckten sie eine 38-jährige Frau.

Gegenüber den Polizisten gab die Frau an, im Container nach Kleidern gesucht zu haben. Deshalb habe sie sich mit dem Oberkörper nach vorn gebeugt. Plötzlich sei sie von jemandem geschubst worden. Nachdem sie ganz hineingefallen sei, habe die unbekannte Person die Tür zugeklappt. Passiert sei dies am Freitagabend. Die Frau steckte also drei Tage lang im Container fest.

Sie habe sich nicht selbst befreien können, da sie im engen, vollgestopften Container weder ihre Arme noch ihre Beine habe bewegen können, gab die Frau zu Protokoll. Wie ABC News berichtet, wurde die Frau mit Frostbeulen ins Spital gebracht.



(kle)