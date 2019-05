Frau stösst Mann aus Bus – 74-Jähriger stirbt

Eine Videosequenz aus einem Bus in Las Vegas zeigt eine Szene, die einen fassungslos zurücklässt. Die Bilder halten fest, wie eine Frau einen 74-Jährigen aus einem stehenden Bus stösst.

Bei dem Mann handelte es sich um Serge Fournier. Beim Aussteigen soll er laut Abcnews.com einen faltbaren Einkaufswagen vor seinem Körper gehalten haben.

Innere Verletzungen

Durch den Stoss von Cadesha Michelle Bishop fiel er mit dem Gesicht voran auf das Trottoir und blieb blutend liegen. Zunächst habe er eine ärztliche Versorgung abgelehnt, sich dann aber trotzdem in ein Spital begeben, wie die Polizei mitteilte. Doch am 23. April starb Fournier an seinen inneren Verletzungen.

Laut Zeugen soll Bishop im Bus andere Passagiere beleidigt haben, worauf Fournier gesagt haben soll, sie solle «netter zu den Leuten» sein. Die 25-Jährige sei nach der Tat aus dem Bus geflüchtet, ohne ihrem Opfer zu helfen. Die Aufnahmen entstanden bereits im März, wurden aber erst jetzt veröffentlicht. Nach dem Befund einer Autopsie muss sich Bishop, die am 6. Mai verhaftet werden konnte, vor Gericht wegen Mordes verantworten.



