E. F. versuchte, sich aus Wohnwagen zu befreien

Vor etwas mehr als einem Jahr ist die Schweizer Krankenschwestern E. F. in den Ferien in Irland ums Leben gekommen. Starker Wind hat ihren Wohnwagen über eine Klippe geweht. Nun ist der Untersuchungsbericht veröffentlicht worden und gibt etwas mehr Einblick in den tragischen Unfall.

Der Sturm, der in der Nacht auf den 19. September in der Stadt Clifden in der Grafschaft Galway wehte, war viel stärker als vorausgesagt, wie «Mirror» schreibt. Laut Wetterbericht wurde mit Windböen von bis zu 112 Kilometern pro Stunde gerechnet. Tatsächlich wehten aber Winde von bis zu 145 Kilometern pro Stunde. Die Camper in der Gegend seien gewarnt worden, ihre Zelte sturmfest zu machen und die Wohnmobile an einer geschützteren Stelle zu übernächtigen.

Frau versuchte, aus Camper zu entkommen

F. war nach Irland gereist, um einen Sprachkurs zu absolvieren. Drei Tage vor ihrer Rückreise in die Schweiz wollte sie den Klippen einen Besuch abstatten. Dafür nahm die 58-Jährige einen Bus, der sie nach Clifden brachte. Von dort aus fuhr sie mit einem gemieteten Fahrrad zum Campingplatz, wo sie ein Wohnmobil mietete.

Eine zweite Camperin berichtet, dass sie ihren Wohnwagen am 19. September gegen 7.30 Uhr verlassen habe. Dabei sei ihr aufgefallen, dass der Wohnwagen, in welchem sich F. befand, vom Wind in Richtung Klippen mitgeschleift wurde. Sie sah, wie eine Person versuchte, die Türe zu öffnen und aus dem Wagen zu kommen, dies ihr aber nicht gelang.

Schädel-Hirn-Trauma führte zu Tod

Der Unfall wurde auch von einem kanadischen Ehepaar beobachtet. Als sie den Camper über die Klippen stürzen sahen, alarmierten sie sofort die Rettungskräfte. Der Mann eilte sogleich zum Strand hinab und fand den Körper der Frau unter den Trümmern des Wohnwagens.

Der Kanadier sah sofort, dass sie eine schwere Kopfverletzung aufwies und nicht mehr atmete. Dennoch versuchte er, die Frau wieder zu beleben, bis die Rettungskräfte eintrafen. Diese konnten allerdings nur noch den Tod der Frau durch Schädel-Hirn-Trauma feststellen. Ihr Schädel war gebrochen und das Gehirn war durch den Aufprall eingedrückt worden. Ansonsten wies die Frau keinerlei Knochenbrüche oder innere Verletzungen auf. Die Frau hinterlässt drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, und einen Ex-Mann.

