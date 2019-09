Frau zieht sich bei Kontrolle splitternackt aus

Diesen Arbeitstag wird ein Sicherheitsbeamter einer Walmart-Filiale in Tepeyac, einem Vorort von Mexiko-Stadt, nicht so schnell vergessen: Als er eine Kundin beim Ausgang bat, ihre Tasche kontrollieren zu dürfen, reagierte diese äusserst beleidigt. Zuerst zog sie ihren Jupe aus, dann sogar ihr Top – am Schluss zeigte sie sich ganz nackt vor dem Angestellten und ihrem Begleiter, um zu beweisen, dass sie nichts gestohlen hatte.

Die Aufnahmen der Überwachungskamera gingen rasch viral. Wie die mexikanische Zeitung «Milenio» berichtet, sei die Frau empört gewesen, als der Alarm losgegangen sei und der Sicherheitsmann sie für eine Kontrolle zurückgepfiffen habe.

Auf Social Media zeigen User Mitgefühl für die Frau: Nicht nur sei es schon schlimm, dass sie des Diebstahls verdächtigt worden sei, dazu komme, dass Walmart Mexiko die Privatsphäre seiner Kunden nicht schütze und die Aufnahmen der Sicherheitskamera an die Öffentlichkeit weitergebe.

(kle)