Japanerinnen kämpfen gegen High-Heels-Zwang

Frauen in Japan müssen in Schuhen mit hohem Absatz ins Büro kommen. Gegen dieses ungeschriebene Gesetz kämpft Yumi Ishikawa an – mit Turnschuhen. Und mit einer Onlinekampagne mit dem Hashtag #KuToo. Daraus ist eine Bewegung geworden, die nun eine Petition an die Regierung eingereicht hat.

