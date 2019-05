Führt die neue Spur im Fall Maddie nach Deutschland?

Am 3. Mai jährte sich das Verschwinden der dreijährigen Madeleine McCann zum zwölften Mal. Die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» veröffentlichte am Jahrestag einen Bericht über neue Spuren, denen die Ermittler derzeit nachgingen. So sollen sie gar eine neue verdächtige Person im Visier haben, schrieb «The Mirror».

Wie die britische «Daily Mail» nun berichtet, soll ein Deutscher in den Fokus der Ermittlungen geraten sein. Die portugiesische Polizei wolle sich nach Hinweisen von Scotland Yard in ihren Ermittlungen auch auf Pädophile aus dem Ausland konzentrieren.

Eine von zwei Personen, die für die Polizei dabei angeblich von «erheblicher Bedeutung» seien, soll der verurteilte Kindermörder Martin Ney sein. Aus dem Bericht geht allerdings nicht hervor, worauf sich diese Vermutungen stützen.

N. wurde bereits zu Maddie befragt

Der in Deutschland als «Maskenmann» bekannt gewordene Kindermörder N. war im Februar 2012 zu lebenslanger Haft mit anschliessender Sicherungsverwahrung verurteilt worden, schreibt der «Stern». Zuvor hatte er gestanden, zwischen 1992 und 2001 drei Jungen ermordet und Dutzende weitere missbraucht zu haben. Bei seinen Taten hatte er jeweils eine dunkle Sturmhaube getragen.

Inwieweit Martin Ney etwas mit dem Verschwinden von Maddie zu tun haben könnte, ist völlig unklar. Wie ein Sprecher der Familie McCann gegenüber der «Daily Mail» sagte, war N. schon früher von Ermittlern zu Madeleines Entführung befragt worden. Die Eltern von Maddie würden sich zu den neuen Verdächtigungen nicht äussern, so der Sprecher weiter.

Aus Ferienanlage verschwunden

Die dreijährige Madeleine McCann war am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage im portugiesischen Küstenort Praia da Luz verschwunden. Die Eltern waren zu dieser Zeit mit Freunden in einem Restaurant, das rund 50 Meter von der Ferienwohnung entfernt lag. Madeleine war mit ihren beiden zweijährigen Geschwistern allein. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Im März erschien auf Netflix eine Doku-Serie, die den Fall nochmals aufrollte. Neue Informationen gab es darin allerdings nicht.



(scl)