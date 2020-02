Ganz Deutschland kämpft mit Internet-Problemen

Seit kurz vor 3.30 Uhr gehen bei der deutschen Telekom Beschwerden über Probleme mit Telefonie und Internet ein. Am Morgen hatten sich bereits Tausende Kunden beklagt, schreibt «Focus». Die Ursache für die Störungen ist derzeit noch unklar, wie Telekom auf Twitter mitteilt, arbeite man an einer Lösung.

Der Ausfall einer technischen Einrichtung kann teilweise zu Störungen der Telefonie und des Internetzugangs führen. Unsere Techniker arbeiten an der Entstörung. pic.twitter.com/Hl0l85luyb — Telekom hilft (@Telekom_hilft) February 12, 2020

Die Störung betrifft ganz Deutschland. Nutzer mutmassen, dass der Unterbruch mit dem Sturm Sabine zusammenhängen könnte. Bestätigt ist das jedoch nicht.

Auch in der Schweiz gab es in der Nacht Probleme mit der Telefonie. Wartungsarbeiten führten zu einer Panne bei der Swisscom, worauf auch die Notrufe in weiten Teilen der Schweiz ausfielen. Die Störung begann jedoch schon um 22.30 Uhr und war kurz nach Mitternacht behoben.

(vro)