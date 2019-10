Hotel stürzt ein – ein Toter, drei Vermisste

Am Samstagmorgen ist in New Orleans ein Gebäude teils zusammengestürzt. Es handelt sich um ein Hard Rock Hotel, das sich noch im Bau befindet. Mehrere Stockwerke stürzten ein, ehe eine Seite des Gebäudes auf die Strasse stürzte.

Laut Behörden kam eine Person ums Leben, drei Personen werden noch vermisst. «Es ist eine sehr gefährliche Situation», sagt Timothy McConnell von der Feuerwehr zu «NBC News». Das Gebäude sei noch instabil, ein weiterer Einsturz sei möglich.

Beim Vorfall wurden 18 Menschen verletzt. Sie wurden ins Spital gebracht. Eine weitere Person verzichtete auf medizinische Hilfe.

(vro)