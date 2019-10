Geld in Schweizer Botschaft veruntreut

Eine Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft in Moskau soll Geld veruntreut haben. Dies zeigen Recherchen von SRF. Die Russin arbeitet schon seit 17 Jahren dort und ist als Assistentin des Generalkonsuls tätig.

Als ein Schweizer Bürger, der seine russische Freundin heiraten wollte, Papiere auf der Botschaft in Moskau abholen musste, flogen die Machenschaften der Mitarbeiterin allerdings auf. Dem Paar war aufgefallen, dass sie eine Rechnung bekommen hatten, für die es keine Quittung gab. Dies kam ihm seltsam vor und sie gingen der Sache nach.

Arztrechnungen gefälscht

Bei der darauf folgenden Untersuchung durch die Botschaft und das Aussendepartement in Bern wurde klar, dass die Frau in grossem Stil Geld veruntreute. Nicht nur die Rechnung, die dem Paar ausgestellt worden war, war erfunden, sie steckte sich auch die Gebühren für den Papierkram in die eigene Tasche.

Noch mehr Geld soll die lokale Mitarbeiterin allerdings mit komplett erfundenen Arztrechnungen gemacht haben. Sie hat gegenüber ihrem Arbeitgeber, über welchen sie versichert ist, angegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Insgesamt hat sie so gefälschte Arztrechnungen in einer Höhe von 80'000 Franken zurückerstattet bekommen.

Eine Verschwörung

Gegenüber SRF hat die Frau alle Vorwürfe bestritten. Sie habe kein Geld veruntreut, dafür sei sie auf der Botschaft aber gemobbt und sexuell belästigt worden. Es handle sich also um eine Verschwörung. Der Botschafter arbeite mit dem russischen Geheimdienst und der Mafia zusammen, behauptet sie.

Dafür konnte das Aussendepartement aber keine Belege finden. Dem Botschafter und seinem Team wird volles Vertrauen ausgesprochen. Dagegen bestätigt das EDA die Vorwürfe der Veruntreuung. Weshalb der Botschaft die Machenschaften ihrer Mitarbeiterin nicht früher aufgefallen sind und welche Konsequenzen gezogen werden, ist unklar.

