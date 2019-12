Getöteter Polizist war fünffacher Vater

Bei einer wilden Schiesserei nahe New York sind sechs Menschen getötet worden. Unter den Toten ist auch der 39-jährige Polizist Joseph Seals. Der Detective arbeitete 15 Jahre bei der Polizei von Jersey City, wie der Polizeichef der Stadt, Michael Kelly sagte.

«Er war unser führender Polizist, wenn es darum ging, dass Waffen von unseren Strassen verschwinden», sagte Kelly weiter. Dutzende Handfeuerwaffen seien dank ihm nicht mehr im Einsatz. Seals war an einem landesweiten Anti-Gewalt-Programm beteiligt.

Der erfahreren Polizist «funktionierte, wenn er auf böse Jungs stiess», so der Polizeichef weiter. «Wir glauben, dass Joseph Seals gestorben ist, weil er versuchte, das Böse zu stoppen.»

Our city is heartbroken tonight as we learn of the death of JCPD Detective Joseph Seals. Any attack on our brave police is an attack on us all. Det Seals, a Bayonne native, needs us to stand behind his wife and children now. #WeAreBayonne #JerseyCityShooting pic.twitter.com/nYvS2YEmkz