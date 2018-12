Aggro-Politsekte verängstigt Berliner

Sie nutzen Wörter wie «Volkskrieg», bezeichnen sich selbst als Maoisten, beschimpfen Frauen als «Schlampen», hetzen gegen Juden und stählen ihre Körper mit verschiedenen Kampfsportarten. Während sich Politikwissenschaftler die Augen reiben über die bizarre Bewegung, attackiert und bedroht der «Jugendwiderstand» Andersdenkende in Berlin aus nichtigem Anlass und markiert in seinem Viertel Neukölln mit Graffitis und Stickern Präsenz.

Die Angriffe seien kaum von denen Rechtsextremer zu unterscheiden, sagt ein Mann, der im Berliner Quartier Neukölln nachts von Mitgliedern des «Jugendwiderstands» verprügelt wurde. Offen darüber reden wollen die wenigsten Opfer – aus Angst vor Rache, wie der «Tagesspiegel» schreibt. Eine Ausnahme ist Erik Marquardt, der die Aggressivität der «Jugendwiderständler» selbst erlebt hat. Er beobachtete, wie drei junge, kräftige Männer mit Baseballcaps ‹Refugees Welcome›-Plakate mit ihren Stickern überklebten. «Als ich die Kleber wegmachen wollte, kamen sie auf mich zu und sagten: ‹wenn du sie wegmachst, stechen wir dich ab.› Und das war ganz klar nicht als Scherz gemeint», sagt der Berliner Grünepolitiker zu 20 Minuten.

Sie schlagen zu ohne Vorwarnung

Es heisst, der 2015 gegründete «Jugendwiderstand» gebärde sich wie eine Sekte. Im Innern sei er straff organisiert, gegen aussen grenze er sich stark ab. Um möglichst unberechenbar und einschüchternd zu wirken, schlagen die jungen Männer ohne Vorwarnung zu. Obwohl die Gruppe weniger als 20 Mitglieder umfasst, steht sie unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, ausserdem laufen Ermittlungen des Staatsschutzes.

Der Hass des «Jugendwiderstands» konzentriert sich auf andere Linke, Hipster, Touristen – und Juden. So pöbelten seine Anhänger eine in Neukölln lebende Jüdin, die eine Kette mit Davidstern um den Hals trug, in einem Supermarkt an. Die jungen Angreifer verfolgten die Frau bis zum Parkplatz und drohten: «Der ‹Jugendwiderstand› wird dich holen.»

Bewunderung für Rechtsextreme

Am diesjährigen 1. Mai griffen Mitglieder des «Jugendwiderstands» den feministischen Block an und entrissen den Demonstrierenden ein Transparent mit einem Aufruf gegen Antisemitismus und Rassismus (siehe Video). Auch Touristen werden in den Kneipen des Trendquartiers Neukölln immer wieder Opfer von Einschüchterung und Drohungen.

Wir lassen uns nicht verbiegen. Komme was wolle. pic.twitter.com/JxOkaodlHm — Jugendwiderstand (@JuWiderstand) 2. Januar 2017

In seinem Auftreten gleicht der «Jugendwiderstand» Gruppierungen, die dem extremen rechten Spektrum zuzuordnen sind. Und obwohl sie sich in ihren Positionen widersprechen, werden die gegenseitigen Sympathien nicht verheimlicht. Der Rapper Taktikka, führender Kopf des «Jugendwiderstands», lobt auf Facebook den berüchtigten jungen Rechtsextremen Lasse R. für seinen Kampfgeist. Einzig dessen «Hitlergedöns» nerve, aber R. habe ja noch Zeit, sich ideologisch zu entwickeln.

Der Wortführer ist ein Kindergärtner

Die Männer des «Jugendwiderstands» bezeichnen sich gern als Kämpfer für die Arbeiterklasse und für Jugendliche mit Migrationshintergrund. In Wahrheit stecken hinter den Facebook-Namen Wlad Taktikka Iordanov, Ramon Mercader (Mercader war der Mörder Leon Trotzkis) oder Justin Ostberlin junge Erwachsene gutbürgerlicher Herkunft, die Patrick, Daniel oder Malte heissen. Taktikka alias Patrick etwa arbeitet in einem Berliner Kindergarten. Mit den Kindern, heisst es, ginge der 27-Jährige liebevoll um.