Gibt es bald einen «Khashoggi Way»?

Die saudiarabische Botschaft in Washington befindet sich an der

New Hampshire Avenue 601. Das dürfte sich jedoch bald ändern, wie der «Guardian» schreibt. Dafür müssten die Diplomaten in der amerikanischen Hauptstadt nicht die Zügelkisten packen. Denn aktuell wird geplant, die New Hampshire Avenue umzubenennen in «Jamal Khashoggi Way». Das fordern Ratsvertreter des Bezirks Foggy Bottom, in dem sich die Botschaft befindet.

Selbstverständlich ist die Strasse nicht zufällig gewählt: Der systemkritische Journalist Jamal Khashoggi war am 2. Oktober spurlos verschwunden, nachdem er in Istanbul das saudische Konsulat betreten hatte. Mittlerweile gilt als erwiesen, dass er dort ermordet wurde; die Ermittler gehen davon aus, dass der saudi-arabische Kronprinz Mohammad bin Salman in den Mord verwickelt ist.

Zeichen für die Pressefreiheit

Das Komitee begründet seinen Antrag zur Namensänderung so: «Wir fordern, dass die Strasse, an der die saudiarabische Botschaft liegt, umbenannt wird in ‹Jamal Khashoggi Way›. Als tagtägliche Erinnerung an die saudischen Botschafter und Beamten, dass solche Tötungen total unakzeptabel sind. Und als Ausdruck von Washingtons unermüdlichem Einsatz für die Pressefreiheit.»

Als nächste Instanz muss nun der amerikanische Kongress dem Antrag zustimmen, wie die «Bild» schreibt. Denn Repräsentantenhaus und Senat haben wegen des Sonderstatus der amerikanischen Hauptstadt ein Wörtchen mitzureden.

Undenkbar ist eine Umbenennung allerdings nicht. Einen ähnlichen Fall gab es bereits bei der russischen Botschaft, deren Strasse dieses Jahr nach Boris Nemtsow umbenannt wurde. Der Kritiker von Wladimir Putin war 2015 in Moskau ermordet worden.

(mat)