Glitzern und schwitzen am Notting Hill Carnival

Hatten sich Besucher 2018 noch mit Regencapes für den Notting Hill Carnival gerüstet, brauchten sie am Sonntag viel Wasser und Sonnenschutz, um die Temperaturen von 32 Grad gut zu überstehen. Wie bunt es am – wie die Organisatoren sagen – «grössten Fest der Kultur, Vielfalt und Inklusivität in Grossbritannien» zu und her ging, sehen Sie im oben.

(rab)