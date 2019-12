Greta Thunberg ist «Person des Jahres»

Greta Thunberg ist die jüngste Person, die je den «Time»-Titel erhalten hat. Das teilt die Redaktion des Magazins mit. Derzeit weilt sie beim Weltklimagipfel in Madrid und kritisiert die Regierungen wohlhabender Staaten für ihre Untätigkeit im Kampf gegen den Klimawandel.

