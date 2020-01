Greta hat heute Geburtstag und streikt

Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist 17 Jahre alt geworden. Geburtstag hin oder her, auch an ihrem Ehrentag – einem Freitag und damit ihrem Protesttag – stand sie frühmorgens vor dem Stockholmer Reichstag und protestierte mit ihrem Schild für den Klimaschutz. «School strike week 72» schrieb sie auf Twitter, Schulstreikwoche 72. Ihre weiteren Geburtstagspläne verriet sie jedoch nicht.

Umfrage Magst du Greta? Ja, sie sagt, was Sache ist.

Na ja, man könnte die Botschaft auch mit weniger Tamtam rüberbringen.

Ich mochte sie mal, jetzt nervt sie mich.

Hört bloss damit auf, mir ging das alles von Anfang an auf die Nerven.

Greta kann bald selbstständig reisen

Es war ein turbulentes Jahr für die berühmte Klima-Kämpferin mit zwei Atlantik-Überquerungen, Dutzenden Klimaprotesten sowie Reden an Kundgebungen und Gipfeln in Europa. Thunberg begann mit ihren Schulstreiks fürs Klima vor eineinhalb Jahren. Auch rief sie die Jugendbewegung Fridays for Future ins Leben.

Es ist bekannt, das Greta das Asperger-Syndrom hat, eine Variante des Autismus. Ihr Vater, Svante Thunberg, sagte in einem Interview mit BBC Radio, dass der Kampf fürs Klima seine Tochter aus einer Depression geführt habe, denn die Sorge ums Klima habe sie fast zerrissen. Er hoffe, dass Greta in Zukunft wieder zur Schule gehen werde. Jetzt mit 17 Jahren soll sie auch bald ohne Unterstützung eines Familienmitglieds reisen können.

(leg/sda)