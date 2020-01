Greta erlaubt sich einen Scherz auf Twitter

Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg zeigt auf Twitter einmal mehr Humor. In ihrem Profil nannte sie sich Sharon. Es ist ein Scherz bezogen auf den Auftritt einer Teilnehmerin in der BBC-Show «Celebrity Mastermind»

Umfrage Magst du Greta? Ja, sie sagt, was Sache ist.

Na ja, man könnte die Botschaft auch mit weniger Tamtam rüberbringen.

Ich mochte sie mal, jetzt nervt sie mich.

Hört bloss damit auf, mir ging das alles von Anfang an auf die Nerven.

Quiz-Show-Antwort ging viral

In der Quiz-Sendung scheitert die Schauspielerin Amanda Henderson an folgender Frage: «Wer ist die schwedische Klima-Aktivistin, die ihre Reden unter dem Titel ‹Szenen aus dem Herzen – unser Leben für das Klima› veröffentlichte?» Die Antwort der Schauspielerin ging viral: Mit leerem Blick sagt sie nur «Sharon.» Dass sie offenbar Greta nicht kannte, sorgt im Internet für Lacher. Zahlreiche User meldeten sich mit dem Hashtag Sharon zu Wort. Am Samstagmorgen änderte Greta ihren Twitter-Namen dann wieder.

Greta nannte sich auf Twitter Sharon





(leg/sda)