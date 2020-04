Mach eine Tour durch den grössten Blumenpark

Zum ersten Mal in seiner 71- jährigen Geschichte bleibt der grösste Blumenpark der Welt im Frühling geschlossen. Corona hat den Keukenhof im holländischen Lisse lahmgelegt. «Als Corona vor ein paar Wochen nach Europa kam, haben wir schnell erkannt, dass der Keukenhof dieses Jahr nicht eröffnet werden kann, was sehr negativ für uns ist», sagt Bart Siemerink, Direktor des Parks, gegenüber dem «Guardian».

Normalerweise erwartet der Park rund 1,5 Millionen Besucher aus der ganzen Welt während der achtwöchigen Saison zwischen März und Mai. Damit die Blumenliebhaber trotzdem die rund sieben Millionen Pflanzen bestaunen können, bieten die Macher einen virtuellen Rundgang an.

«Es ist der beste Frühling aller Zeiten»

Jede Woche sollen drei Videos in den sozialen Medien veröffentlicht werden. So wurde beispielsweise am Samstag eine 360-Grad-Tour des Keukenhofs veröffentlicht. «Der Park sieht zurzeit erstaunlich aus – es ist der beste Frühling aller Zeiten», sagt Siemerink.

Obwohl der Park dieses Jahr keine Besuchereinnahmen generieren kann, ist Siemerink zuversichtlich, dass der Keukenhof überleben wird. Er rechnet damit, dass der Garten 2021 wieder eröffnet werden kann.

(mab)