Alarm am Flughafen aus Versehen ausgelöst

Nach einem Zwischenfall in einem Flugzeug am Amsterdamer Flughafen Schiphol sind Passagiere und Besatzung nach Angaben der Polizei in Sicherheit. Das teilte die Behörde am Mittwochabend via Twitter mit.

Auch Air Europa meldete sich via Twitter zu Wort. Die Rede ist von einem Fehlalarm. Der Notrufknopf sei vom Piloten aus Versehen betätigt worden. Tatsächlich habe sich nichts Gefährliches zugetragen. Die Rettungskräfte seien aber automatisch alarmiert worden. Den Passagieren gehe es gut und man warte jetzt auf den Abflug.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.