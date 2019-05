So trauert das Internet um Grumpy Cat

Mit ihrem mürrischen Blick identifizierten sich Menschen auf der ganzen Welt. Auf Instagram folgten Grumpy Cat, die eigentlich Tardar Sauce hiess, über zwei Millionen Menschen – auf Facebook sogar 8,5 Millionen.

Nun, mit sieben Jahren, ist Grumpy Cat verstorben. Die Reaktionen auf den Tod der wohl berühmtesten Katze der Welt liessen nicht lange auf sich warten. So trauert die Welt um Grumpy Cat:

Ein User schreibt: «Ich habe soeben herausgefunden, dass Grumpy Cat gestorben ist.»



just found out that grumpy cat died pic.twitter.com/OZ7n9qntdj — oli (@Iuvcrimez) May 17, 2019

Ein einfaches Nooooooo ist oft zu lesen:



Nooooooooo rip grumpy cat pic.twitter.com/K0lEznLeJC — Embobskie (@EmbobEast) May 17, 2019

«Was sagen wir zum Gott des Todes? No!»



What do we say to the God of death?



RIP little cat#sleepwell#grumpycat pic.twitter.com/2nLiBBTw2r — Mr. T mit Grübelblick (@LovinJan) May 17, 2019

Auch die aktuelle «Game of Thrones»-Staffel wird miteinbezogen.



Oder wird Grumpys Leiche bald in ein politisches Amt gewählt? Zumindest fordert dies ein Twitter-Nutzer:

«In Australien finden die Wahlen statt. Ich möchte, dass alle Grumpys Leiche auf ihren Zettel schreiben, um ihn so zu ehren.»



Tomorrow is Australia’s election and I’d like everyone to honour Grumpy Cat by writing in his corpse for all elected offices. Vote for Grumpy Cat’s corpse! #auspol — Hedge-76 (@76Hedge) May 17, 2019

Der Schock sitzt tief:



me: oh grumpy cat is trending? what’s he up to?



grumpy cat: has died



me: pic.twitter.com/def6gfVmAe — jay ⎊ (@webslinginstark) May 17, 2019

Auch Grumpys beliebteste Memes werden wieder hervorgezaubert:

Still one of my favorite Grumpy Cat Memes. pic.twitter.com/JYDLtsbqVT — Cameron Grant (@coolcam101) May 17, 2019

Die Menschen sind sich einig. Unter beinahe jedem Post ist zu lesen: Ruhe in Frieden.



Actual photo of me hearing that Grumpy Cat died pic.twitter.com/3qB7uor76A — Lu 💜 (@BK_girl483) May 17, 2019

I literally and unironically own the dvd of Grumpy Cat's Christmas Movie. Paws up for Grumpy Cat. ❤ https://t.co/3Nws4ocCYY — Tracy Ur (@tracyurq) May 17, 2019

(fss)