«Nicht eingreifen – man wäre ein dummer Held»

Herr Melzl*, am Morgen vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Strassburg hätte Cherif Chekatt zu Hause verhaftet werden sollen. Er entkam. Wie konnte das passieren?

Bei solchen Situationen hängt alles davon ab, wie gefährlich jemand eingestuft wird. Man darf nicht vergessen: Zu diesem Zeitpunkt war Chekatt noch kein Terrorist – er wurde wegen Raubes mit versuchter Tötung gesucht.

Was auch keine Kleinigkeit ist ...

Natürlich. Aber neben den taktischen Fragen stellen sich jeweils auch rein pragmatische: Wie viel Personal hat man gerade zur Verfügung? Dann schickt man die verfügbaren Kräfte, was in der Regel auch ausreicht.

Die Polizei muss sich nun den Vorwurf gefallen lassen, sie habe mit der missglückten Verhaftung den Anschlag provoziert. Glauben Sie das auch?

Nein. Wenn sich einer bereits so radikalisiert hat, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er einen Anschlag verübt.

Aber es wäre ein enormer Zufall, wenn er ihn für genau jenen Tag geplant hätte, an dem er hätte verhaftet werden sollen.

Ja, es ist denkbar, dass ihm diese Aktion den Rest gegeben hat.

Das hiesse weitergedacht, dass Cherif Chekatt aktuell noch gefährlicher war?

Der war schon seit Dienstagabend so gefährlich, wie es nur geht.

Wie sollte man also reagieren, wenn man irgendwo einen Tatverdächtigen zu sehen glaubt?

Auf gar keinen Fall selber aktiv werden! Verständigen Sie die Polizei, aber unternehmen Sie sonst nichts. Da holt man sich nur eine Kugel im Kopf – man wäre ein sehr dummer Held.

Kehren wir zur Flucht am Dienstagmorgen zurück: Wie könnte sich diese konkret abgespielt haben?

Es kann durchaus sein, dass der Täter die Polizei kommen sah. Ich würde den Beamten das nicht zum Vorwurf machen. Ich habe das in meiner Zeit als Kommissar auch schon erlebt. Man rückt ja nicht grundsätzlich mit einer Sondereinheit aus, rammt die Türe ein und stürmt die Wohnung.

Sie sagen, es gehe darum, wie eine Situation oder ein Täter im Vorfeld eingestuft werde. Aber Cherif Chekatt war kein unbeschriebenes Blatt mit seinen 27 Vorstrafen. Zudem stand er als Gefährder auf der «Fiche S»

Ja, aber da sind ja Tausende Gefährder in Frankreich drauf. Die Kriterien, wer erfasst wird, sind nicht ganz klar.

Chekatt wohnte in einem Block, ist ihm die Flucht auch deshalb geglückt?

Wenn es ein Banlieue-Block war, dann war die Verhaftung doppelt schwierig. Hier hatte er womöglich viele Gleichgesinnte, vielleicht sogar ein funktionierendes Warnsystem mit Aufpassern. Da wird gepfiffen, noch ehe die Polizei das Auto verlassen hat. Das ist etwa in Toulouse ein grosses Problem.

Am Abend traf Chekatt auf dem Weihnachtsmarkt auf eine Patrouille, es kam zum Schusswechsel. Auch hier die Frage: Haben die Polizisten versagt?



Nein. Hier spielen zwei Faktoren rein: Die Beamten wollten den Täter natürlich überwältigen, müssen aber auch an die Eigensicherung denken. Vielleicht tragen sie ja nur eine einfache Schussweste. Ausserdem waren sie von der Situation überrumpelt. Auch diesen Beamten darf man keinen Vorwurf machen.

Zudem gibt es einen dritten Faktor: die Passanten.

Ganz genau. Deshalb gilt nicht «Festnahme um jeden Preis». Es ist kein Krieg. Wir hatten in Basel vor ganz vielen Jahren einen Bijouterie-Raub. Der flüchtige Täter stand einem Beamten direkt in der Schusslinie, aber weiter hinten kam ein volles Tram angefahren. Der Polizist hat zurecht nicht geschossen.

In Strassburg war es aber ein anderer Fall: Der Täter hatte eine Waffe und bereits Passanten erschossen.

Ja. Aber glauben Sie mir: Als Beamter will man auf keinen Fall einen Passanten tödlich verwunden. Und all diese Entscheidungen fallen in Bruchteilen von Sekunden. Der Täter auf der anderen Seite dagegen hat rein gar nichts zu verlieren.

Ein klarer Vorteil für ihn?

Leider ja. Und von dem, was man jetzt tröpfchenweise aus seinem Leben erfuhr, wage ich die Vermutung, dass der Täter nicht besonders schlau war. Man macht ja oft die Fehlüberlegung, dass dumme Leute plötzlich schlau werden, wenn sie als Täter in Erscheinung treten. Aber man darf kein rationelles Handeln erwarten. Der Attentäter war zum ersten Mal in seinem Leben in dieser Ausnahmesituation.



* Markus Melzl (66) war bis 2012 Kriminalkommissar in Basel-Stadt. Seither ist er ein gefragter Experte in Kriminalfragen.