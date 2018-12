Hält sich IS-Chef Baghdadi verletzt in Hajin versteckt?

Der grosse Kampf gegen die letzte IS-Bastion Hajin im Osten Syriens ist in vollem Gange. Die USA hatten im Herbst angekündigt, dass die Schlacht bis Ende Jahr entschieden sein werde. Das klang angesichts der zahlreichen Unterbrüche und Verzögerungen der letzten paar Wochen und Monate etwas zu optimistisch.

Doch jetzt ist den von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) ein entscheidender Durchbruch gelungen: Die Kämpfer des kurdisch-arabischen Bündnisses drangen in die Stadt am Euphrat ein und konnten Teile des Ortes besetzen.

«Nach Idlib oder in die Türkei geflohen»

Die Offensive wurde von den bisher schwersten Artillerie- und Luftangriffen seit Beginn der Belagerung am 10. September begleitet. Seit Dienstag seien 34 Jihadisten und 17 SDF-Kämpfer getötet worden, insgesamt habe die IS-Miliz seit September 820 Mann und die SDF 480 Kämpfer verloren, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Hajin ist neben einigen Gebieten in der syrischen Badia-Wüste die letzte Bastion der IS-Miliz in Syrien. «Die IS-Kämpfer, die sich nicht komplett der Ideologie des IS verschrieben haben, sind mittlerweile aus Hajin geflohen, nach Idlib im Nordwesten Syriens oder in die Türkei», sagt Welat Rooni (39) zu 20 Minuten. Der SDF-Kommandant ist ein hoher Verantwortlicher in der Operation gegen Hajin.

«Das ist das Hauptinteresse des IS»

Die hartgesottenen Extremisten hätten dank ihrer ideologischen Überzeugung auch eine hohe Kampfmoral, sagt Rooni. «Sie wissen, es ist ihr Ende. Umso härter kämpfen sie um Hajin.»

Der Kampf der von der SDF auf um die 3000 geschätzten IS-Kämpfer ist gleichermassen verbissen und verzweifelt. «Das sieht man auch daran, dass sie mehr Autobomben und Selbstmordattentate gegen unsere Positionen einsetzen», sagt der Kommandant. «Die Extremisten verminen grossflächig das Gelände und missbrauchen Zivilisten als menschliche Schutzschilde, um Zeit zu gewinnen. Zeit gewinnen – das ist gerade das Hauptinteresse des IS. Doch sie läuft ihnen davon.»

Was die Stadt Hajin besonders interessant macht: Hier sollen sich neben hohen IS-Kommandanten auch noch Hunderte von Mohajerin (ausländische Kämpfer) verschanzen. «Es sind vor allem Iraker, Afghanen, Tschetschenen, Saudis und Tunesier. Aber Westeuropäer sind auch darunter», sagt Rooni.

«Es kommt zu Köpfungen in IS-Führungszirkeln»

«Die westlichen Ausländer sind ideologisch am verbissensten und kämpfen entsprechend.» Sie seien sogar entscheidend in der Schlacht um Hajin, weil sie technologisch über mehr Wissen verfügten als die lokalen IS-Leute: «Sie wissen etwa, wie man Drohnen bedient und so wichtige Koordinaten erhält.»

Die Ausländer sind Rooni zufolge auch immer wieder Anlass für Streit in den IS-Führungsreihen. «Die alte Garde, vor allem die irakischen IS-Kader, beschuldigen die anderen Ausländer, Geld und Besitztümer an sich gerissen zu haben. Es soll in hohen Führungszirkeln sogar zu Köpfungen gekommen sein.»

IS-Chef Baghdadi verletzt in Hajin?

Im Zusammenhang mit Hajin wartet man seit langem aber auf die Antwort einer grosse Frage: Hält sich der IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi in der Stadt am Euphrat auf? Mehrfach verkündeten Washington oder Moskau, dass der Iraker ums Leben gekommen sei. Belege dafür gab es nie. Stattdessen strahlte die IS-Propaganda diesen August zur muslimischen Eid-Feier eine Rede Baghdadis aus. «Die Bedeutung von Sieg oder Verlust ist nicht an eine Stadt oder an ein Dorf geknüpft», verkündete er darin – und belebte damit erneut die sich hartnäckig haltenden Gerüchte, der IS-Chef könnte sich in Hajin verstecken.

«Wir haben Information, dass der Bruder von Abu Bakr al-Baghdadi noch im September in Hajin war», sagt Kommandant Rooni. «Er rief IS-Anhänger zu weltweiten Attacken auf. Nach unseren Informationen wurde auch ein Sohn Baghdadis getötet – vor eineinhalb Monaten an der Hajin-Front.»

Aber was weiss der Kommandant über Baghdadi selbst? «Es gibt Gerüchte, dass er hier ist», sagt Rooni. «Einige besagen, dass er verletzt und sein Bewegungsradius deswegen auf Hajin und die dahinterliegenden Orte beschränkt sei. Anderen Gerüchten zufolge hat er sich längst ins Ausland, in die Türkei, abgesetzt. Wir wissen es schlicht nicht», so Rooni. Er fügt an: «Wenn wir Hajin vollständig eingenommen haben, werden wir vielleicht die Antwort erhalten.»