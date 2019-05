Handgepäck-Egoisten nach Drama unter Beschuss

41 Menschen kamen am Sonntag auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo ums Leben, als eine Suchoi Superjet-100 in Flammen aufging. Besonders tragisch: Laut der Nachrichtenagentur Interfax sollen Passagiere im vorderen Teil der Maschine darauf bestanden haben, zuerst ihr Handgepäck zu holen. Im hinteren Teil erstickten oder verbrannten die Menschen.

So, it transpires, while the plane in Moscow was aflame, people slowed the evacuation to get their hand luggage. Yes, people at the back of the plane burned to death because others couldn’t bear the be parted from their suitcases. pic.twitter.com/AfYV7R5PMJ