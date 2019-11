Hat dieser Fisch ein «menschliches Gesicht»?

Im Video ist ein Cyprinus Carpio zu sehen, der Richtung Ufer schwimmt. Zunächst nichts besonderes. Doch wirft man einen genaueren Blick auf den Karpfen, kann man schon ins Staunen geraten.

Es wirkt nämlich so, als ob der Fisch ein «menschliches Gesicht» hätte. Grund dafür sind die besonderen Schattierungen an seinem Kopf. Das Phänomen, weshalb wir in dem Tier einen «Menschen» sehen, nennt sich Anthropomorphismus. Dabei sprechen wir Objekten und Lebewesen menschliche Eigenschaften zu.

Das Video wurde bereits millionenfach geklickt. Ob es diesen Fisch tatsächlich so gibt, oder ob es sich um einen Fake handelt, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden.

