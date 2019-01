Heftige Explosion in Pariser Innenstadt

Wie diverse Augenzeugen aus Paris berichten, gab es am Samstagmorgen kurz nach 9 Uhr im Zentrum der Stadt eine heftige Explosion. Die Polizei bestätigt das Ereignis, über die Ursache ist allerdings noch nichts bekannt.

Die Explosion ereignete sich in einer Bäckerei im 9. Arrondissement, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Es gebe ein Feuer, die Explosion in der Rue de Trévise sei stark gewesen, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur DPA. Auch wie es zu der Explosion kam, sagte die Sprecherin nicht.

Ursache könnte Gasleck sein

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete derweil von einem Gasleck als möglicher Ursache der Explosion und des Feuers. Die Explosion ereignete sich im neunten Arrondissement in der Innenstadt, rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper.

«Ich bin noch immer in Schock», sagt ein Passant vor Ort. Die Explosion sei ohrenbetäubend gewesen, ein grosser Feuerball hätte sich gebildet. Es gebe immer noch viele Leute, die Hilfe benötigen. «Es war eine heftige Explosion, noch hunderte Meter entfernt gingen Scheiben in Bruch.»

