So rührend ist ein Heiratsantrag im KFC

Er kniet vor ihr, sie lächelt und streicht sich verlegen übers Gesicht. Dann streift er ihr einen Ring über den Finger. Restaurantgäste bejubeln das Paar und lachen. Einige halten den Moment auf ihrem Handy fest. Wie es scheint, hat die Frau Ja gesagt.

Das Video, das einen Heiratsantrag in einem Kentucky-Fried-Chicken-Restaurant (KFC) in Südafrika zeigt, ging zwischenzeitlich viral.

Reaktionen überwältigend

Auch KFC reagierte darauf. Auf dem Twitter-Account der Fastfood-Kette wurde das Video retweetet. Dazu heisst es: «Bitte helft uns, dieses schöne Paar zu finden.» Ein paar Stunden später stand fest: Die Turteltauben heissen Hector und Nonhlanhla.

Ursprünglich hatte das Video Kateka Malobola gepostet. Wie er Medienberichten zufolge sagt, waren die Reaktionen in den sozialen Medien so überwältigend, dass die Internetgemeinde, vor allem grosszügige Geschäftsleute, sich finanziell an der Hochzeit beteiligen wollen.

