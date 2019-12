Heli prallte vor Absturz gegen Bergkamm

Nach dem Helikopter-Absturz auf Hawaii, bei dem sieben Personen ums Leben kamen – darunter eine vierköpfige Familie aus der Schweiz –, haben die Einsatzkräfte die Bergungsarbeiten abgeschlossen.

Wie es in einer Mitteilung der Polizei von Kauai heisst, seien die sterblichen Überreste und die persönlichen Gegenstände des Piloten und der Passagiere geborgen worden. «Wir haben so viel wie möglich von der Unglücksstelle geborgen, so dass die Familien hoffentlich einen Abschluss finden können», schreibt die Polizei.

Weiter bestätigt sie, dass es keine Überlebenden gibt und die Toten formell identifiziert wurden. Nebst der vierköpfigen Familie aus dem Kanton Aargau kamen beim Unglück auch zwei US-Amerikanerinnen aus Wisconsin und der Pilot aus Wailua ums Leben.

Schweizer Familie unter Todesopfern

Feuer nach Absturz

Die Verantwortlichen lobten die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Rettungskräften und Piloten bei der Suche und Bergung der Verunglückten. Die Untersuchung zur Absturzursache ist weiterhin im Gang – ein Team des National Transportation Safety (NTSB) Board ist Anfang der Woche auf der Insel eingetroffen und leitet die Ermittlungen.

Laut ersten Erkenntnissen des NTSB prallte der Helikopter in rund 900 Metern Höhe gegen einen Bergkamm, bevor er über 30 Meter in die Tiefe stürzte. Ein Feuer hat nach dem Absturz einen Grossteil des Helikopters zerstört. Das das Wrack soll nun geborgen und untersucht werden.

