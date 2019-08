Todesopfer stammen aus Münchner Bier-Dynastie

Über der mallorquinischen Gemeinde Inca kam es am Sonntag zu einem Unglück in der Luft. Ein Helikopter prallte mit einem Leichtflugzeug zusammen. Sieben Menschen kamen dabei ums Leben.

Unter den Opfern ist auch ein Teil der Unternehmerfamilie Inselkammer aus München. August Inselkammer (43), seine Frau Christina (41) sowie die beiden Kinder (9, 11) sind bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Cousin verstarb beim Heliskiing

Die Anwohner der Gegend wurden vom Unfall nicht überrascht. Gegenüber der spanischen Zeitung «Diario de Mallorca» sagt Yolanda Romero: «Das Flugzeug flog in einer sehr geringen Höhe, sie fliegen in diesem Bereich immer sehr niedrig. Wir wussten, dass es eines Tages so kommen musste.»

Es ist nicht der erste Schicksalsschlag, den die Familie Inselkammer verkraften muss. Im Jahr 2014 starb Jannik Inselkammer, Mitinhaber der bekannten Augustiner-Brauerei, beim Heli-Skiing in Kanada. Er wurde von einer Lawine verschüttet.

Die Unternehmerfamilie Inselkammer ist laut Angaben der «Münchner Abendzeitung» weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt: Peter Inselkammer ist Wirt auf dem Oktoberfest, Onkel Franz ist mit seiner Frau Angela Chef einer grossen Brauerei. Dazu kam der verstorbene August Inselkamer als Geschäftsführer der Firma Insartaler Holzhause, die sich auf Fertighäuser fokussiert hatte.

(fss)