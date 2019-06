Helikopter kracht mitten in Manhattan auf Gebäude

In Manhatten ist am Montagnachmittag ein Helikopter auf dem Dach eines Wolkenkratzers gekracht. Laut Behörden ist beim Unglück der Pilot des Helikopters ohne Passagiere ums Leben gekommen.

Wie der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, mitteilte, handelte es sich offenbar um eine misslungene Notlandung des Helikopters auf dem 51 Stockwerke hohe Gebäude. Dabei sei Feuer ausgebrochen.

Helikopter Crash in Manhattan

Eine mutige Aktion des Piloten

Laut ersten Erkenntnissen handelt es sich nicht um einen Anschlag. Vielmehr könnten heftiger Regen und starker Wind zum Unfall geführt haben. Eine Augenzeugin berichtete, dass sie im 36. Stock in einer Sitzung mit Arbeitskollegen gesessen habe, als sie spürte, wie das Gebäude zitterte. Sie seien sofort über eine Treppe evakuiert worden.

Der Helikopter soll während des Fluges technische Probleme gehabt haben, berichtet «ABC News». Um eine grössere Katastrophe zu vermeiden, habe der Pilot entschieden, auf dem Dach des Wolkenkratzers zu landen. Dann verlor der Kontrollturm von La Guardia Kontakt zum Piloten.

Die Polizei bittet derzeit die Leute, das Zentrum der Stadt zu meiden:



PRELIMINARY UPDATE: There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area. https://t.co/pBvrbD1MGh