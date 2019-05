Helikopter stürzt in den Hudson River

Ein Helikopter ist am Mittwoch in den Hudson River gestürzt, wie diverse amerikanische Medien berichten. Der einzige Insasse, der Pilot, kam mit dem Schrecken und einer Handverletzung davon. Eine zweite Person, die sich an Land befand, wurde durch herumfliegende Trümmerteile leicht verletzt.

Adam Sciano, der Kapitän einer Fähre, sah den Absturz und eilte dem Piloten, der sich aus dem Wrack retten konnte, sofort zu Hilfe. Er konnte den Verunglückten an Bord seiner Fähre holen.

«Uber für Helikopter»

Wie das Portal «The Verge» schreibt, gehört die Unglücksmaschine der Firma Blade, einem Kurzdistanz-Flugservice. Blade wird als das «Uber für Helikopter» bezeichnet. Blade wurde 2014 gegründet und bietet einen Shuttledienst zwischen der Ost- und der Westseite Manhattans an. Kürzlich baute das Unternehmen seine Dienste aus und flog Passagiere an weitere Destinationen wie die Hamptons oder ans Coachella.

In einem Interview mit «Bloomberg» von letzter Woche sagte Blade-Gründer Rob Wiesenthal, er wolle die Preise noch attraktiver gestalten und dabei die volle Sicherheit der Flugpassagiere gewährleisten. Das Ziel der nächsten drei oder fünf Jahre sei es, Sitzplätze bereits ab 70 Dollar anzubieten.

Terrifying video shows a helicopter spiraling out of control before crashing into the Hudson River. Thankfully, the pilot survived. https://t.co/UOejG4cI80 pic.twitter.com/PyJ0zZ1mDy — Eyewitness News (@ABC7NY) 15. Mai 2019

(kat)