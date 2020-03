Hier erwacht Grizzly Boo aus seinem Winterschlaf

Nicole Gangnon betreibt in den Rocky Mountains einen Wildpark. Auf Instagram nimmt die Frau ihre Follower mit durch ihren Alltag in der kanadischen Wildnis. Am 17. März wurde sie Zeugin eines sehr speziellen Moments: Ihr Schützling Boo, ein Grizzly-Männchen, beendete seinen Winterschlaf. «Mama ist so stolz auf dich», hört man Gangnon im Video. Etwas benommen blinzelt Boo in das grelle Tageslicht, nachdem er erst eine dicke Schneeschicht durchbrechen musste.

Acht Jahre lang habe sie versucht, diesen Moment festzuhalten, so die Pflegerin im Video. Aber immer habe die Technik versagt oder sie sei zu spät gewesen, erklärt sie gegenüber dem «Guardian». Tausende Male wurde das Video auf dem Instgram-Account der Pflegemutter und mittlerweile auch über 445'000 Mal auf Twitter angeklickt.

Spring is in the air 🐻

Grizzly Bear Boo emerged from his winter den at Grizzly Bear refuge

Kicking Horse, BC 🇨🇦

📹 grizzlygirl84 #soundon pic.twitter.com/NKmM2W5FvW — Kelly Canuck🍁 (@KellyCanuckTO) March 24, 2020

«Guten Morgen junger Mann»

Boos Mutter fiel Wilderern zum Opfer: Seither lebt er im Kicking Horse Mountain Resort und fungiere als Botschafter für seine wilden Cousins. Das Bären-Männchen besitzt sogar einen eigenen Instagram-Account und offensichtlich viele Fans rund um den Globus. «Guten Morgen junger Mann», wünscht jemand dem Bär. «Ich liebe die Überraschung in deiner Stimme. Unglaublicher Post», richtet ein anderer Fan seine Worte an Gangnon.

Der Grizzly überwintert in einem Bau knapp zwei Meter unterhalb der Erdoberfläche. Als die Tierpflegerin ein Scharren hörte, wusste sie, dass es bald soweit sei. «Es war so schön, ihm direkt gegenüber zu stehen. Ich war zu Tränen gerührt an dem Tag. In so unstabilen Zeiten wie diesen war dieser Anblick genau das, was ich und anscheinend viele andere Menschen benötigt haben», so Gangnon.



(jd)