Hier kann man Ivanka Trump mit Brot bewerfen

Seit Stunden schiebt die junge Frau im Designerkleid und auf Stöckelschuhen einen Staubsauger über den pinkfarbenen Teppich. Doch auf dem flauschigen Bodenbelag liegen noch immer Brotkrümel. Denn immer wieder kommen fremde Menschen und werfen eine Handvoll Brosamen auf die rund zehn Quadratmeter grosse Fläche.

Wichtiges Detail: Die Frau, die hier so ausdauernd ihrer Hausarbeit nachgeht, sieht aus wie Ivanka Trump, die Tochter des amtierenden US-Präsidenten. Die Brotwerfer wiederum sind Besucher in der Flashpoint Gallery im Zentrum Washingtons. Hier ist noch bis zum 17. Februar die Performance «Ivanka Vacuuming» zu sehen.

Staubsaugende Doppelgängerin

Die Reaktion aus dem Hause Trump liess nicht lange auf sich warten: Am Dienstag, vier Tage nach dem Start der Kunstaktion, äusserte sich Ivanka Trump auf Twitter. Die 37-Jährige teilte ein Bild ihrer staubsaugenden Doppelgängerin und schrieb dazu: «Frauen können sich gegenseitig fertigmachen oder sich gegenseitig unterstützen. Ich wähle Letzteres.»

Women can choose to knock each other down or build each other up. I choose the latter. https://t.co/MFri4xKhNI

Die angegriffene Künstlerin Jennifer Rubell antwortete noch gleichentags mit einer persönlichen Einladung: Ivanka solle sich die Performance doch persönlich anschauen kommen, schrieb sie auf Twitter. Sie könne eine Besichtigung und ein Treffen abseits des Medienrummels organisieren.

Ivanka, I would encourage you to see the piece and form your own direct response. I would be happy to arrange for you to do it alone with none of the media circus that has formed around it. Not knocking anyone down. Exploring complicated subjects we all care about.