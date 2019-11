Hirsch 8 Kilometer vor der Küste aus Meer gerettet

Dorr (31) war mit seinen Angestellten Shaun Dowling und Jared Thaxter vor Harrison im US-Bundesstaat Maine auf einem Fischzug nach Hummern, als er einen verzweifelt im Meer paddelnden Hirsch entdeckte.

«Habe diesen kleinen Kerl rund 8 Kilometer vor der Küste gefunden und er trieb weiter raus», postete Dorr auf seiner Facebook-Seite. «Ich konnte den armen Jungen nicht leiden lassen, also holten wir ihn an Bord.»

«Wollte ihn nicht auf dem Gewissen haben»

Mit vereinten Kräften hievten sie das erschöpfte Tier in ihr Boot. «Er legte sich sofort wie ein Hund hin», wird Dorr von den «Bangor Daily News» zitiert. «Er war völlig erschöpft und zitterte. Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass er gestorben wäre. Das wollte ich nicht auf dem Gewissen haben.»

So steuerte die Crew mit ihrem Passagier einen Strand an, der weit vom Kurs der Fischer entfernt lag und sie 30 Extraminuten kostete. Dort setzten sie ihn wieder ins Wasser, worauf das Tier an Land schwamm und sich noch ein wenig ausruhte, bevor es sofort zu grasen begann.

