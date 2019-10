Jäger schiesst auf Hirsch, Hirsch tötet Jäger

Ein Jäger in Arkansas starb, nachdem er von einem Hirsch angegriffen worden war, auf den er gerade geschossen hatte. Der 66-jährige Thomas Alexander verstarb wenige Stunden später im Spital. Es ist noch unklar, ob er an den Folgen der Verletzungen durch das Geweih des Bockes oder an einem Herzinfarkt gestorben ist.

Alexander hatte während eines Jagdausfluges in Yellville auf einen erwachsenen Hirsch geschossen. Nachdem er beobachtet hatte, dass sich das Tier nicht mehr regte, näherte sich der Jäger, um sicherzustellen, dass er den Hirsch erlegt hatte. Offenbar war das Tier aber nicht tot: Als Alexander es berührte, stand das Tier auf und griff den Mann an.

Mindestens halbe Stunde nach dem Schuss warten

Der Jäger konnte während der Attacke seine Frau anrufen. Diese alarmierte den Rettungsdienst. Schwer verletzt wurde Alexander ins Spital gefahren.

Die Wild- und Fischkommission warnte nun Jäger, sich nicht zu rasch angeschossenen Tieren zu nähern. Man müsse mindestens eine halbe Stunde warten: «Wenn sich das Tier bis dahin nicht bewegt hat, kann man davon ausgehen, dass es tot ist», erklärte der Sprecher der Kommission, Keith Stephens, gegenüber dem lokalen Sender KY3.



