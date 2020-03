Hund am Steuer – Kiffer bringt Pitbull Fahren bei

Das offenbar unter Drogeneinfluss stehende Herrchen sass auf dem Beifahrersitz und hatte von dort aus Gaspedal und Steuer bedient.

Der 51-Jährige gab zu Protokoll, dass er seinem Pitbull das Autofahren habe beibringen wollen, wie die Polizeivertreterin Heather Axtman am Montag im westlichen Bundesstaat Washington mitteilte.

Zwei Fahrzeuge gerammt

Die Polizei war den Angaben zufolge durch Anrufer auf den Wagen aufmerksam gemacht worden, nachdem dieser zwei andere Fahrzeuge südlich der Grossstadt Seattle gerammt hatte und danach weitergefahren war. Der Wagen raste mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometern dahin.

