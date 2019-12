Hund hat solche Angst vor Feuerwerk, dass er stirbt

Angst und Stress schlugen sich auf Maguis Herz: Die Hündin starb am Wochenende in der südargentinischen Stadt Esquel, nachdem Unbekannte im Freien ein riesiges Feuerwerk gezündet hatten.

Antonella Modasjazh postete ein Bild, das nun viral geht: Es zeigt, wie ihr Sohn das Boxer-Weibchen in seinen Armen hebt und versucht, dem Tier ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Magui erlitt wegen der Explosionen mehrere Panik-Attacken. «Wir wussten nicht mehr, wohin mit ihr», schreibt Modasjazh in einem Facebook-Post. «Während andere ausgelassen feierten, hatte unsere Hündin riesige Angst vor der lauten Knallerei.»

Kein einziger Tierarzt kam, um Magui zu helfen

Die Familie kontaktierte mehrere Tierärzte in der Umgebung, doch niemand kam zur Hilfe. Magui schaffte es am Schluss nicht, ihre Angst in den Griff zu bekommen und starb in den Armen des Buben, wie «Lmneuquen» berichtet.

Am Montag teilte die Tierschutzgruppe «Amigos de los Animales Esquel» Antonellas Fotos. Die Organisation fordert die Menschen auf, während der Feiertage kein Feuerwerk zu zünden.



