Hund in Käfig gesperrt und in See geworfen

Es sind schockierende Aufnahmen, die in den sozialen Medien gerade die Runde machen. Ein junger Hund wurde in den USA in einen Käfig gesteckt und zum Sterben in den Kaufman Lake in Illinois geworfen. Fischer Bryant Fritz entdeckte den Vierbeiner zum Glück noch rechtzeitig und eilte dem Tier zu Hilfe.

«Es war circa 15 Uhr, als ich den Hund im See sah. Ein Teil des Käfiges ragte noch aus dem Wasser. Der Kopf des Tieres war noch über Wasser, der Rest des Körpers bereits untergetaucht»", erklärt Fritz gegenüber «Metro».

Hund völlig erschöpft

Fritz, der selber einen Hund besitzt, zögerte daraufhin keine Sekunde, sprang in den See und hob den Käfig mit dem eingesperrten Tier aus dem eisigen Gewässer. Danach brachte er den erschöpften Hund gleich zu einem Tierarzt.

Dort wurde der Vierbeiner medizinisch versorgt und die Ärzte stellten neben einer Unterkühlung auch weitere Wunden fest. Zum Glück hatte das Tier aber keine grösseren Verletzungen.

Laut Bryant Fritz dürfte den kleinen Hund bereits mehrere Stunden in dem See gewesen sein und um ihr Leben gekämpft haben. Von dem Besitzer des Tieres fehlt derzeit jede Spur. Das soll sich aber bald ändern.

Polizei sucht Besitzer

Denn die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und sucht nun mit allen Mitteln nach dem Hundehalter. Ob er für die Tat verantwortlich ist, ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Der Vierbeiner soll sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung befinden und gut auf die Behandlung in der Veterinärklinik ansprechen. Anschliessend wird ein liebevolles Plätzchen für die kleine Kämpferin gesucht.

(20 Minuten)