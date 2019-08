Hunderte Fische werden unter Strom gesetzt

Der US-Bundesstaat Kentucky sieht sich mit einem schuppigen Problem konfrontiert: dem asiatischen Karpfen. Um das Ausmass der tierischen Invasion zu veranschaulichen, setzt die örtliche Fischereibehörde Schock-Boote ein. Diese setzen das Wasser unter Strom, lähmen dabei die Fische und katapultieren sie regelrecht aus dem Wasser, wie ein entsprechendes Video, das am Barkley-Staudamm entstand, zeigt.

Umfrage Essen Sie Fisch? Ja, oft und gerne.

Ab und zu.

Nein, igitt.

Keine Zeit, schaue gerade «Findet Nemo».

Die Fische werden anschliessend eingesammelt, um einen Überblick über die Population zu erhalten und sie zu vermessen. Der Stromschlag töte die Fische dabei nicht, wie CNN berichtet.

Bedrohung für andere Tiere

«Wir sammeln sie ein und versuchen, sie im Anschluss an unsere Arbeit an Käufer weiterzugeben», sagt der Abteilungsleiter der Fischereibehörde. Die Karpfen würden dann zu Dünger, Fischfutter oder auch Produkten für den Menschen verarbeitet. Letztlich finden sie also doch alle den Tod.

Der asiatische Karpfen wurde von Fischzüchtern in den 70er-Jahren in den USA angesiedelt, um der Verbreitung von Algen entgegenzuwirken. Doch die Züchter verloren die Kontrolle über den Fisch. Der Karpfen vermehrte sich rasant und entwickelte sich mit seinem Appetit zur Bedrohung für andere Tiere des Ökosystems. Zurzeit versuchen die Behörden, das Problem mit verschiedenen Lösungsansätzen in den Griff zu bekommen.

(dmo)