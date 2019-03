IS-Kämpfer werden wie Pädophile identifiziert

Ermittler von Interpol versuchen, islamistische Terroristen mithilfe einer Gesichtserkennungssoftware zu identifizieren. Dafür wird eine Datenbank geschaffen, mit der Anhänger des so genannten Islamischen Staates (IS) erkannt werden können, wenn sie nach Europa zurückkehren.

Das Projekt mit Namen D-Tech läuft bei Interpol als Pilotprojekt über zwei Jahre. In dieser Zeit nutzen und werten die Ermittler digitale Materialien wie Bilder, Videos und Dateien mit Bezug zu Terroristen aus – aufbauend auf einem Analysewerkzeug, mit dem Interpol auch Täter und Opfer aus dem Bereich der Kinderpornografie ermittelt.

6000 Personen aus Europa

Nach Abschluss der Pilotphase soll D-Tech «die Identifizierung und Lokalisierung» von IS-Rückkehrern ermöglichen und «somit deren Mobilität einschränken», schreibt Ard.de.

Fast 6000 Personen aus Europa haben sich dem IS angeschlossen. Im Irak und in Syrien sollen sich derzeit rund 20 Jihad-Reisende mit Schweizer Staatsangehörigkeit oder Doppelbürgerschaft befinden. In vielen Fällen ist unklar, wo genau sie sich aufhalten und ob sie überhaupt noch am Leben sind. Zum Teil nutzen die IS-Rückkehrer auch falsche Papiere.

Kritiker verweisen auf Datenschutz

Bei vielen ausländischen Kämpfern ist unklar, inwiefern sie sich strafbar gemacht haben. Bei der Klärung dieser entscheidenden Frage soll D-Tech helfen: Mit einer Gesichtserkennungssoftware und einem Auswertungsalgorithmus werden «Bilder von Einzelpersonen» erfasst und systematisch abgeglichen.

Vorstellbar wäre etwa, Kämpfer aus IS-Propagandavideos zu identifizieren. Ob dabei auch Dienste wie Youtube, Facebook oder Twitter auf Gesichtern von IS-Kämpfer durchsucht werden, ist unklar.

Schweiz nicht beteiligt

Der Einsatz von D-Tech stösst nicht nur auf Zustimmung. Kritiker machen datenschutzrechtliche Befürchtungen geltend. Wenn Interpol das Internet nach Personen durchsuche, würden «Tausende Unbeteiligte oder Kontaktpersonen ins Visier der Behörde» geraten. Sollte Interpol diese Fotos oder Filme zudem speichern, wäre dies rechtswidrig.

Man verfolge «Projekte auf internationaler Ebene aufmerksam», teilte das Bundesamt für Polizei Fedpol auf Anfrage von 20 Minuten mit. Allerdings «sind wir nicht beteiligt am Pilotprojekt D-Tech und liefern keine Daten an Interpol».

(gux)