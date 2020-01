In Kanada gefrieren sogar die Kleider

Das winterliche Wetter in Kanada hat auf Twitter zu einem neuen Trend geführt. Entstanden ist er dank eines Videos, das Kyle Brittain aus Calgary gepostet hat. Bei Temperaturen um minus 20 Grad hatte er seine Kleider draussen zum Trocknen aufgehängt. Das erwies sich allerdings als nicht allzu gute Idee: Bei der Kälte wurde seine Wäsche hart wie ein Brett.

Brittain machte jedoch das Beste aus der Situation und begann, mit dem gefrorenen T-Shirt Frisbee zu spielen. Das stellte sich als nicht ganz ungefährlich heraus. Dennoch teilte ein Wetterdienst das Video und startete die #FrozenJeansFrisbeeChallenge.

We know Canadians can handle the extreme cold -- it's in our jeans 😁👖



Join the #FrozenJeansFrisbeeChallenge and share your best toss with us! (We're looking at you, Alberta) @KyleTWN pic.twitter.com/VHvToPI7n1