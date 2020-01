In der Schweiz gesuchter Einbrecher geschnappt

Er schlief gerade in einem Lastwagen als Polizisten ihn festnahmen. Das Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen war vom Bund zur Fahndung ausgeschrieben und stand auf dem Rastplatz in Voralberg. Der festgenommene 42-jährige Rumäne soll für mehrere Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle in der Schweiz verantwortlich sein. Polizisten hatten den mutmasslichen Kriminellen am Morgen des 29. Dezember aus dem Verkehr gezogen.

Rumäne hatte grössere Menge Bargeld dabei

Der Rumäne hatte demnach eine grössere Menge Bargeld dabei. Weitere Abklärungen ergaben daraufhin, dass das Fahrzeug in der Nacht auf den 23. Dezember bei einem Einbruch im Kanton Neuenburg gestohlen worden war, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Samstag mitteilte.

Der Rumäne wird verdächtigt, der Täter zu sein. Er soll ausserdem seit Sommer 2019 in mehreren Kantonen Einbruchs- und Fahrzeugdiebstähle begangen haben.

Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die Schweizer Behörden beantragen die Auslieferung, ein Zeitpunkt dafür steht vorerst jedoch noch nicht fest. Das Fahrzeug und das Bargeld wurden sichergestellt, sie sollen an die rechtmässigen Besitzer übergeben werden.

(leg/sda)