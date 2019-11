Nette Nachbarin vergiftet sechs Familienmitglieder

Sie half ihren Nachbarn, ging in die Kirche und arbeitete laut eigenen Angaben als Professorin: Die 47-jährige Jolly Joseph war in der kleinen südindischen Stadt Koodathai im Bundesstaat Kerala ein angesehenes Mitglied der Gemeinde.

Seit Jahren begleiteten allerdings rätselhafte Todesfälle die Geschichte der zweifachen Mutter und ihrer Familie, wie CNN berichtet.

● 2002 starb Josephs Schwiegermutter an einer rätselhaften Krankheit.

● 2008 erlitt der Schwiegervater einen Herzinfarkt und starb.

● 2011 starb Josephs Mann. Sie erzählte, er habe ebenfalls einen Herzinfarkt erlitten.

● 2014 erlitt ihr Onkel einen tödlichen Herzinfarkt. Im gleichen Jahr erstickte ihre zweijährige Nichte an einem Stück Essen.

● 2016 brach die Mutter des Mädchens zusammen und starb. Ein Jahr später heiratete Joseph den Witwer.

Umfeld wurde misstrauisch

Allen Todesfällen gemeinsam: Jolly Joseph war dabei. Sie selbst sprach stets von einem Fluch, der auf ihrem Haus liege. Sie war 1997 nach der Heirat mit Roy Thomas in das Haus gezogen und hinterliess laut Nachbarn einen sehr freundlichen und netten Eindruck. Sie sei stets für andere da gewesen und habe gern mit allen geplaudert.

Nach dem Tod der Nichte und deren Mutter sowie der erneuten Heirat begannen die Menschen in Josephs Umfeld allerdings misstrauisch zu werden. Sie entdeckten Lücken in Josephs Geschichte und informierten die Polizei.

