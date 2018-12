Irische Stadt gab 200'000 Euro für Prinz Charles aus

Als Prinz Charles und seine Frau Camilla vergangenen Juni die Stadt Cork im Süden Irlands besuchten, glich die pittoreske Stadt an der Mündung des River Lee einer Postkartenidylle. Jetzt wird bekannt: Das schöne Bild hat die Stadtverwaltung von Cork – oder besser gesagt, den Steuerzahler – einiges gekostet, nämlich genau 203'761 Euro (umgerechnet etwa 229’300 Franken), wie «The Irish Sun» berichtet.

Unter anderem wurden 6000 Euro (knapp 6800 Franken) zum Polieren der Türgriffe im Rathaus ausgegeben. Für weitere 11'000 Euro wurden sämtliche Büros des Gebäudes gereinigt. Allein für Elektroarbeiten wurden insgesamt 58'648 Euro ausgegeben, also umgerechnet 66'000 Franken. Ein Gala-Essen für den Prince of Wales und seine Gattin liess sich die Stadt fast 20'000 Euro (umgerechnet 22'500 Franken) kosten.

Kein Verständnis für solche Beträge

Für Stadtrat Thomas Gould von der irisch-republikanischen Partei Sinn Féin sind diese hohen Beträge «verrückt». «Ich habe kein Problem damit, dass Charles und Camilla uns besuchen, aber ich habe kein Verständnis für solche enormen Ausgaben, zumal wir unter anderem eine hohe Zahl an Obdachlosen und lange Wartelisten in den Spitälern haben», ärgerte sich der Politiker auf Twitter.

