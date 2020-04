Isolierte stellen in Quarantäne Kunst nach

Wohin mit all der Zeit, fragen sich jetzt wohl viele, die das Haus aufgrund der Corona-Krise nicht mehr verlassen. Dass einige Menschen zurzeit gegen Langeweile ankämpfen, dies dachte sich wohl auch das Getty Museum in Los Angeles. Daher der Aufruf an die Leute, sie sollen in heimischer Isolation ihre liebsten Kunstwerke nachstellen.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.



🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items



And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V